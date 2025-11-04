Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Pazarda Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Salı pazarı içerisinde yakalanan ve hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 ayrı dosya ile hırsızlık suçundan hakkında toplam 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müşterek çalışması sonucu Salı pazarı içerisinde yakalanan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. - AYDIN