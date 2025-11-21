Haberler

Hakkarili genç öğretmen kalbine yenik düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulunda görev yapan 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Saim Akan, okulda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulunda görev yapan 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Saim Akan, okulda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Derste rahatsızlanan genç öğretmen, çevredeki meslektaşları ve yakınları tarafından hızla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Akan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç öğretmen kurtarılamadı. Akan'ın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden olurken, okul yönetimi ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.