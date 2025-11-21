Hakkarili genç öğretmen kalbine yenik düştü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulunda görev yapan 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Saim Akan, okulda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Derste rahatsızlanan genç öğretmen, çevredeki meslektaşları ve yakınları tarafından hızla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Akan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç öğretmen kurtarılamadı. Akan'ın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden olurken, okul yönetimi ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı. - HAKKARİ