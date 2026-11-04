Hakkari Yüksekova'da kaygan zeminde kamyonet takla attı, 3 kişi yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kamış ile Karlı köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı