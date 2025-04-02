Hakkari Jandarması Bayramda Sürücülere Bilgilendirme Yaptı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin bayramını kutlayarak bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan sürücülerin bayramını kutlayarak onlara ikramda bulundu. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüler ve yolculara güvenli internet kullanımı, sahte web siteleri ve oltalama konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Yetkililer, gerçekleştirilen bu bilgilendirme faaliyetleriyle siber suçların önüne geçmeyi, maddi ve manevi zararları en aza indirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirttiler. - HAKKARİ