Hakkari Hastanesi'nde Bulunan Yüzük Sahibine Teslim Edildi

Hakkari Hastanesi'nde Bulunan Yüzük Sahibine Teslim Edildi
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Hakkari Devlet Hastanesi'nde bulunan 35 bin TL değerindeki yüzük, güvenlik personelinin yaptığı çalışmalar sonucunda sahibine teslim edildi. Yüzüğün sahibi Adile Can, kaybolan 'Durika' isimli yüzüğünü hastanede güvenlik amirinden aldı.

Hakkari Devlet Hastanesinde yaklaşık 3 gün önce bulunan ve değeri 35 bin TL olan yüzük, sahibine teslim edildi.

Hastanenin güvenlik personeli tarafından bulunan yüzük, güvenlik amiri İlhan Sayın tarafından teslim alındı. Yüzüğün sahibine ulaşılması için sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapılırken, hastanenin güvenlik kameraları da detaylı şekilde incelendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda yüzüğün sahibi Adile Can'a ulaşıldı. Hastaneye gelen Can, "Durika" isimli kıymetli yüzüğünü, tutanak karşılığında güvenlik amiri İlhan Sayın'dan teslim aldı. Hastaneye muayene olmaya geldiği sırada cüzdanını çıkartırken yüzüğünü düşürdüğünü belirten Adile Can, kendisine ulaşıp yüzüğünü teslim eden hastanenin güvenlik personeline teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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