Haberler

Hakkari'de başkomiser intihar etti

Hakkari'de başkomiser intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli başkomiser M.C., bilinmeyen bir nedenle intihar ederek hayatına son verdi. Olayla ilgili mobbing iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde 'Ekipler Amiri' olarak görev yapan başkomiser intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay, Hakkari Emniyet Müdürlüğü girişindeki uygulama noktasında meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğünde 'Ekipler Amiri' olarak görev yapan başkomiser M.C., bilinmeyen bir sebepten dolayı beylik tabancasıyla intihar etti.

Başkomiserin görev yeri değişikliğinin hakkında yürütülen narkotik suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan mobbing iddialarına ilişkin de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda müfettiş talep edildiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.

Yetkililer, sürecin hem idari hem de adli boyutuyla titizlikle yürütüldüğünü, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı