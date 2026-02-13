Hakkari'de başkomiser intihar etti

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde 'Ekipler Amiri' olarak görev yapan başkomiser intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay, Hakkari Emniyet Müdürlüğü girişindeki uygulama noktasında meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğünde 'Ekipler Amiri' olarak görev yapan başkomiser M.C., bilinmeyen bir sebepten dolayı beylik tabancasıyla intihar etti.

Başkomiserin görev yeri değişikliğinin hakkında yürütülen narkotik suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan mobbing iddialarına ilişkin de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda müfettiş talep edildiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.

Yetkililer, sürecin hem idari hem de adli boyutuyla titizlikle yürütüldüğünü, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi. - HAKKARİ