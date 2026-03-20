Hakkari'de yağışlara dayanamayan ev çöktü

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle bir ev çökerken, evde yaşayan 3 kişilik Şahin ailesi bayram gününde evsiz kaldı. Ev sahibi, yaşanan olayı ve yaşadıkları zor durumu anlattı, yardım çağrısında bulundu.

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle tek katlı toprak bir ev çöktü, 3 kişilik aile bayram gününde evsiz kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Medrese Mahallesi Şahinler Semti'nde meydana geldi. Süleyman Şahin'e ait tek katlı toprak ev, sabah saatlerinde kimsenin evde bulunmadığı bir sırada yağışlara daha fazla dayanamayarak çöktü.

Evde yaşayan 3 kişilik Şahin ailesi, olay sırasında evde bulunmadıkları için faciadan kıl payı kurtuldu. Çökme sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, aile geçici olarak yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kaldı.

Ev sahibi Süleyman Şahin, dar gelirli bir aile olduklarını belirterek, evlerinin zaten kötü durumda olduğunu ve yağışlar nedeniyle yıkıldığını söyledi. Şahin, "Kaldığımız ev zaten çok eskiydi, imkanlarımız olmadığı için kiraya da çıkamadık. Sabah misafirliğe gitmiştik, döndüğümüzde evimizin çöktüğünü gördük. O an evde olsaydık enkaz altında kalabilirdik. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

Bayram gününde mağdur olduklarını ifade eden Şahin, yetkililerden ve hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirerek, "Evimizi yeniden yapacak gücümüz yok. Çalışanımız da yok. 3 nüfuslu bir aileyiz. Bayramda açıkta kaldık. Yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
