Hakkari'de yağış nedeniyle ahır çöktü

Hakkari'de yağış nedeniyle ahır çöktü
Hakkari'nin Bay köyünde etkili olan yağışlar sonucu Halit Çiftçi'ye ait bir ahırın bir bölümü çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan hayvanlar yara almadan kurtuldu. Köy sakinleri, son günlerdeki yağışların bazı yapılarda hasara neden olduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde kent merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Halit Çiftçi'ye ait ahırın bir bölümü, yağışların ardından çöktü.

Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Köy sakinleri, son günlerde etkili olan yağışların bazı yapılarda hasara yol açtığını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
