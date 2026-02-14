Hakkari'de yağış nedeniyle ahır çöktü

Hakkari'de etkili olan yağış nedeniyle bir ahır çöktü.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde kent merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Halit Çiftçi'ye ait ahırın bir bölümü, yağışların ardından çöktü.

Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Köy sakinleri, son günlerde etkili olan yağışların bazı yapılarda hasara yol açtığını belirtti. - HAKKARİ