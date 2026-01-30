Hakkari'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HAKKARİ