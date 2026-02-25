Haberler

Yüksekova Havalimanı'nda 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı

Yüksekova Havalimanı'nda 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Yüksekova Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 5 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram eroin ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari-Yüksekova Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında organize şekilde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Bu sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti

Bu ülkedeki erkekler yandı! 67 yaşına kadar askere gidebilirler