Yüksekova Havalimanı'nda 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı

Hakkari-Yüksekova Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında organize şekilde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Bu sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı