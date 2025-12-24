Haberler

Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafın yapılan titiz çalışmalar neticesinde; alınan istihbari bilgiye istinaden Şemdinli Kayalar köyü Erikli mezrasında icra edilen müşterek faaliyet sonucunda; 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Görüntüler korkunç! Camiyi kana buladılar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Kaldırıma yatıp çığlık attı, yardım girişimleri nafile kaldı