Hakkari'de tırda 15 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de tırda 15 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir tırda 15 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 15 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Yüksekova ilçesi sorumluluk alanında bulunan Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında bir tırda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada; 29 paket halinde daralı ağırlığı 15 kilo 263 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı"ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
