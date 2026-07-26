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Hakkari'de üç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede gün içinde farklı saatlerde üç ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, Yeni Mahalle Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 AL 3740 plakalı kamyon ile 34 RR 7560 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada T.Ç., A.Ç., L.A., F.Ç. ve S.Ç. yaralandı.

İkinci kaza, Yeni Mahalle yolunda yaşandı. Plakaları öğrenilemeyen iki ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Son trafik kazası ise akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir motosiklet, kamyonun altına girdi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza bölgelerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ile hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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