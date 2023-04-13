Hakkari'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
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Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hakkari- Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa