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Hakkari'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Hakkari'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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