Hakkari'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Sefer Ertunç yönetimindeki 30 AD 128 plakalı kamyonet, Hakkari merkeze seyir halindeyken yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu Sefer Ertunç (81), Zümrüt Ertunç (75) ve Yılmaz Ertunç yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Sefer Ertunç ve eşi Zümrüt Ertunç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Ertunç ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - HAKKARİ