Hakkari'de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Hakkari'de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, bayram öncesi Yüksekova-Esendere yolunda yaptığı kontrollerde 189 aracı denetleyerek kurallara uymayan 5 sürücüye toplam 41 bin 505 TL ceza uyguladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, sürücülerin ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Bayram öncesi Yüksekova- Esendere yolu üzerinde trafik, kaçakçılık, terörle mücadele ve uyuşturucu madde arama ekiplerinin katılımıyla yolun her iki yönünde kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 189 araç ve 256 kişi kontrol edildi. Kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne toplamda 41 bin 505 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Denetim sırasında sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunulurken, yolculara da emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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