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Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Ortaklar köyünde Namet Kılıç'a ait evin çatısını uçurdu. Anlık müdahalelerle faciadan dönülürken, köy sakinleri tedirginlik yaşadı. Kılıç, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yardım bekliyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Ortaklar köyünde yaşanan Namet Kılıç'a ait evin çatısını uçurdu. Çatının uçma anında dışarıda kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, köy sakinleri terdirginlik yaşadı.

Dün akşam fırtınadan dolayı evinin çatısının hasar aldığını ifade eden Namet Kıkıç, "Fırtına çatıyı pencereleri hiçbir şeyi bırakmadı. Sağ olsunlar köylüler bu konuda elinden geleni yaptılar. Maddi olarak sıkıntı yaşıyorum. Yardımseverlerden ve yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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