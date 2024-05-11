Hakkari'de Piknik Yapan Kişi Patlama Sonucu Yaralandı

Hakkari'de arkadaşlarıyla pikniğe giden bir kişi, belirlenemeyen bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

Kent merkezine 35 km uzaklıktaki Üzümcü köyünün Derav mezrası ile Ceylanlı köyü arasındaki bölgeye piknik yapmaya giden U.K. isimli vatandaş, henüz belirlenmeyen bir cismin patlaması sonucu yaralandı. Patlama sonrası U.K., bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

U.K.'nin sağlık durumu iyi olduğu ve dizine saplanan parçanın çıkarılmak üzere ameliyata alındığı öğrenildi. - HAKKARİ