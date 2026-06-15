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Hakkâri'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı

Hakkâri'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı
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Hakkari'de pancar toplamak için çıktıkları arazide araçlarının arızalanması sonucu mahsur kalan 8 kişi, AFAD, jandarma ve il özel idaresi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de pancar toplamak için çıktıkları arazide araçlarının arızalanması sonucu mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hakkari AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden alınan ihbarda, Bercelan Konak köyü Zavite mezrası mevkiinde pancar toplamak amacıyla araziye çıkan 8 vatandaşın dönüş yolunda araçlarının arızalanması nedeniyle bölgede mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine harekete geçildiği belirtildi. İhbarın ardından AFAD, jandarma ve il özel idaresi ekipleri, koordineli şekilde olay bölgesine sevk edildi. Bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama çalışmaları sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Ekipler tarafından güvenli şekilde bulundukları bölgeden alınan vatandaşlar, Zavite mezrasına ulaştırıldı.

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, operasyonun ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde başarıyla tamamlandığı bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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