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Hakkari'de Pancar Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Hakkari'de Pancar Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu
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Hakkari'de pancar toplamak için dağa çıkan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa'dan haber alınamaması üzerine jandarma ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Akboğa'nın bulunduğu, ancak düştüğü yerden kurtarılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de pancar toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Akboğa'nın bulunduğu, ekiplerin kurtarma çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Pancar toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışması sonucunda bulunan Akboğa'nın düştüğü yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Akboğa'nın kızı Cennet Kurt, "Babam pancar toplamaya gitmişti. Dünden beri haber alamamıştık. Bize gelen son bilgilerde, dağda düşmüş ve ayağı kırılmış. Kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yetkililer Akboğa'nın sağ olarak bulunduğunu belirterek, dağdan indirmeye çalıştıklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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