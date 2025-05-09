Hakkari'de Pancar Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de pancar toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Akboğa'nın bulunduğu, ekiplerin kurtarma çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Pancar toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışması sonucunda bulunan Akboğa'nın düştüğü yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Akboğa'nın kızı Cennet Kurt, "Babam pancar toplamaya gitmişti. Dünden beri haber alamamıştık. Bize gelen son bilgilerde, dağda düşmüş ve ayağı kırılmış. Kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yetkililer Akboğa'nın sağ olarak bulunduğunu belirterek, dağdan indirmeye çalıştıklarını belirtti. - HAKKARİ