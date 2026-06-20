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Helil Vadisi'nde ayağı kırılan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

Helil Vadisi'nde ayağı kırılan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
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Hakkari'de pancar toplamak için Helel Vadisi'ne giden Musluhuttin S., kayalıklardan düşerek ayağını kırdı. AFAD ve JAK ekiplerinin zorlu arazi koşullarında ulaştığı yaralı, askeri helikopterle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hakkari'de pancar toplamak için Helel Vadisi'ne giden şahıs, ayağı kırılınca bölgede mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin ulaştığı yaralı vatandaş, askeri helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, pancar toplamak amacıyla Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Helel Vadisi'ne giden Musluhuttin S.'nin kayalıklardan düşerek yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ilk ekipte görevli personel, zorlu arazi şartlarına rağmen yaralı vatandaşa ulaştı. Ayağında kırık olduğu değerlendirilen vatandaşa ilk müdahaleyi yapan AFAD ekipleri, destek ekip talebinde bulundu. Olay yerine sevk edilen ikinci AFAD arama ve kurtarma ile birlikte JAK ekipleri, kayalık alandan yaralıyı askeri helikopterin bulunduğu alana götürdü. Askeri helikopter, yaralı vatandaşı bulunduğu noktadan alarak, sağlık ekiplerine ulaştırdı. Tedavi altına alınan Musluhuttin S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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