Hakkari'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin hem karadan hem de havadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şemdinli'nin Öveç köyü Karaağaç mezrasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine gelen 90 jandarma, 150 güvenlik korucusu ve 25 AFAD gönüllüsü, yangına karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Bu ekiplere 4 ambulans ve 8 iş makinesi de destek verdi. Yangının zorlu arazi şartlarında ve şiddetli rüzgarda kontrol altına alınması güçleşince, söndürme çalışmaları havadan da yürütülüyor. Helikopterler, yangın alanına su bırakarak alevlerin yayılmasını yavaşlatmaya çalıştı.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için çevredeki 21 hanede tedbir amaçlı boşaltma yapıldı. Can güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların evlerinden uzaklaştırılmasına ek olarak, duman ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da özel önlemler alındı. Yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. - HAKKARİ