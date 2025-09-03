Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi bölgesindeki ormanlık alanda anız yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer, vatandaşları yaz aylarında anız ve kuru ot yakmamaları konusunda uyararak, küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara sebep olabileceğini hatırlattı. - HAKKARİ