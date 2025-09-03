Haberler

Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer, yaz aylarında anız ve kuru ot yakmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi bölgesindeki ormanlık alanda anız yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer, vatandaşları yaz aylarında anız ve kuru ot yakmamaları konusunda uyararak, küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara sebep olabileceğini hatırlattı. - HAKKARİ

