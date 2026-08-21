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Hakkari’de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Hakkari’de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı
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Hakkari’de 3 İranlı’nın mide ve bağırsak bölgelerinde yapılan tıbbi incelemede, kapsül olarak yutulmuş toplam 96 parça halinde 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari'de 3 İranlı'nın mide ve bağırsak bölgelerinde yapılan tıbbi incelemede, kapsül olarak yutulmuş toplam 96 parça halinde 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik çalışmalar kapsamında, İran uyruklu 3 kişinin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde gerçekleştirilen tıbbi vücut incelemelerinde, mide ve bağırsak bölgelerinde kapsüller içerisinde yutulmuş uyuşturucu maddeler bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde toplam 96 parça halinde 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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