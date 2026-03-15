Çukurca'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin dereye düşmesi sonucu 25 yaşındaki kadın sürücü hayatını kaybetti. Olay, Hakkari-Şırnak kara yolunda gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, kaza, Hakkari-Şırnak kara yolunda meydana geldi. Çığlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirtilen Esmer Yiğit (25), kendi otomobiliyle görev yerine gitmek isterken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, kadın sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
