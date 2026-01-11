Haberler

Jandarmadan sürücülere hayati uyarılar

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, kış mevsiminde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kış tedbirleri, güvenli sürüş yöntemleri ve kurallara uyulması hakkında bilgiler veriyor.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri, kış mevsiminde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen trafik kontrolleri sırasında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından; kış mevsiminde alınması gereken trafik tedbirleri, olumsuz hava şartları güvenli araç kullanımı, kış lastiğinin önemi, emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesi ve hız kurallarına uyulması konularında sürücülere detaylı bilgiler verildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin, kış mevsimi boyunca kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
