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Hakkari'de Kaybolan Genç Kız Sağ Salim Bulundu

Hakkari'de Kaybolan Genç Kız Sağ Salim Bulundu
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Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde kaybolan S.Y., köylüler ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından sağ salim bulundu. Ailesi, arama çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Hacıbey (Aydınlık) Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sularında kaybolan S.Y., köylüler ve jandarmanın çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, S.Y. adlı genç kız saat 19.00'da köye yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki Havrok Tepesi'nde bulunduğunu ailesine telefonla bildirerek yardım istedi. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, köylüler ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda S.Y., Havrok Tepesi'nde sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köy halkına güvenlik ve iletişim konularında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. S.Y.'nin ailesi ve köylüler, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. Aile, "Kızımızın bulunması için seferber olan herkese minnettarız. Onun sağ salim bulunması bizim için büyük bir mutluluk" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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