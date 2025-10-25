Haberler

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'u bulmak için arama çalışmaları hızlandırıldı. Ailenin talebi üzerine su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeni bir arama gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'u arama çalışmaları, su seviyesinin düşmesiyle birlikte İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle sürdürüldü.

Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs tarihinde Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'un bulunması amacıyla kapsamlı arama çalışması daha gerçekleştirildi. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen İbrahim Neçir Kom'dan bir haber alamayan ailesinin talebi ve su seviyesinin düşmesi üzerine arama çalışmalarına hız verildi.

İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama faaliyetlerinde, dere yatağının iki farklı noktasında yoğunlaşıldı.

Arama çalışmalarında, dere yatağının taş ve balçıktan temizlenmesi amacıyla İl Özel İdaresi'ne ait bir ekskavatör kullanıldı. İş makinesinin desteğiyle yapılan titiz aramalara, Kom'un yakınları ve bölge sakinleri de büyük bir özveriyle katılarak destek verdi.

Saatler süren arama ve tarama faaliyetlerine rağmen, ekipler ve vatandaşlar tarafından talihsiz gence ait herhangi bir bulguya veya ize ulaşılamazken, Kom'un ailesinin acılı bekleyişi de devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
