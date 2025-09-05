Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'nde kaybolan 16 yaşındaki Neçir İbrahim Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

Kom ailesi ve çevre köylerden oluşan 14 kişilik gönüllü bir ekip, gencin bulunması için dere boyunca geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Ekip, özellikle suyun derin kısımlarında yoğunlaşarak dere yatağında titizlikle arama yaptı. Tüm çabalara rağmen şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı. - HAKKARİ