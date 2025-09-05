Haberler

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta kaybolan 16 yaşındaki Neçir İbrahim Kom'un bulunması için 14 kişilik gönüllü ekip dere boyunca geniş çaplı arama yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'nde kaybolan 16 yaşındaki Neçir İbrahim Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

Kom ailesi ve çevre köylerden oluşan 14 kişilik gönüllü bir ekip, gencin bulunması için dere boyunca geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Ekip, özellikle suyun derin kısımlarında yoğunlaşarak dere yatağında titizlikle arama yaptı. Tüm çabalara rağmen şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.