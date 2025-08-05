Hakkari'de Kamyonet Buzağıya Çarptı, Hayvan Telef Oldu
Yüksekova ilçesinde bir kamyonetin çarptığı buzağı olay yerinde telef oldu. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, İpekyolu Caddesi üzerinde buzağıya çarparak hayvanı yolda bıraktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin çarptığı buzağı telef oldu.
Edinilen bilgilere olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yol çıkan buzağıya çarptı. Olay yerinde telef olan buzağı ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa