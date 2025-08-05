Hakkari'de Kamyonet Buzağıya Çarptı, Hayvan Telef Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin çarptığı buzağı telef oldu.

Edinilen bilgilere olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yol çıkan buzağıya çarptı. Olay yerinde telef olan buzağı ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. - HAKKARİ