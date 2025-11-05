Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Yüzde 14 Azalma

HAKKARİ (İHA) – Hakkari genelinde 2025 yılı verilerine göre ŞÖNİM'e gelen vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında azalma yaşandığı belirtildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri, şube müdürleri, birim amirleri ile uzman personel katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun artırılması, etkin müdahale ve izleme süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ali Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirterek; kurumlar arası iş birliği, farkındalık çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İç Genelgesi" kapsamında; kolluk birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen vaka değerlendirme toplantılarının sonuçları da ele alındı.

2025 yılı verilerine göre, Hakkari genelinde ŞÖNİM'e gelen vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında azalma yaşandı. 2024 yılına kıyasla 2025'in ilk 10 ayında aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarının azalması, kurumlar arası koordinasyon ve farkındalık çalışmalarının sahada olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Toplantı, kurumların kendi alanlarına ilişkin güncel verileri paylaşması ve önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerin planlanmasıyla sona erdi. - HAKKARİ