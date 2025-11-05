Haberler

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Yüzde 14 Azalma

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Yüzde 14 Azalma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari genelinde 2025 yılı verilerine göre Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) gelen vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında azalma yaşandığı belirtildi. Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari genelinde 2025 yılı verilerine göre ŞÖNİM'e gelen vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında azalma yaşandığı belirtildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri, şube müdürleri, birim amirleri ile uzman personel katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun artırılması, etkin müdahale ve izleme süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ali Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirterek; kurumlar arası iş birliği, farkındalık çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İç Genelgesi" kapsamında; kolluk birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen vaka değerlendirme toplantılarının sonuçları da ele alındı.

2025 yılı verilerine göre, Hakkari genelinde ŞÖNİM'e gelen vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında azalma yaşandı. 2024 yılına kıyasla 2025'in ilk 10 ayında aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarının azalması, kurumlar arası koordinasyon ve farkındalık çalışmalarının sahada olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Toplantı, kurumların kendi alanlarına ilişkin güncel verileri paylaşması ve önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerin planlanmasıyla sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.