Hakkari'de kaçakçılık şebekesi çökertildi

Hakkari'de polis ekiplerince, il merkezi ve Esendere bölgesinde rüşvet, nüfus ticareti, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma suretiyle kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen organizasyona yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli göz altına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce 4 ay süren planlı ve teknik takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda bir ikamette ruhsatsız bir adet Kalaşnikof marka tüfek, bu silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ile 1 adet sahte pasaport ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerini organize ettiği belirlenen yapı içerisinde yer alan toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüpheliyle ilgili işlemlerin tamamlandığı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı