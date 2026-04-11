Hakkari'de kaçakçılık şebekesi çökertildi
Hakkari'de düzenlenen operasyonda rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve görev kötüye kullanma suçlamalarıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında ruhsatsız silah ve sahte pasaport ele geçirildi.
Hakkari'de polis ekiplerince, il merkezi ve Esendere bölgesinde rüşvet, nüfus ticareti, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma suretiyle kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen organizasyona yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli göz altına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğünce 4 ay süren planlı ve teknik takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda bir ikamette ruhsatsız bir adet Kalaşnikof marka tüfek, bu silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ile 1 adet sahte pasaport ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerini organize ettiği belirlenen yapı içerisinde yer alan toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüpheliyle ilgili işlemlerin tamamlandığı öğrenildi. - HAKKARİ