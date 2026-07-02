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Hakkari'de 6 ayda 82 aranan şahıs tutuklandı

Hakkari'de 6 ayda 82 aranan şahıs tutuklandı
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, 2026'nın ilk 6 ayında çeşitli suçlardan aranan 82 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) 2026 yılının ilk altı ayında yürüttüğü operasyonların bilançosu paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada; kasten öldürme, hırsızlık, narkotik, dolandırıcılık, kaçakçılık ve çeşitli asayiş suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 82 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahısların ceza sürelerine göre dağılımının ise 0-5 yıl arası 70 şahıs, 5-10 yıl arası 7 şahıs,10-20 yıl arası 2 şahıs, 20 yıl ve üzeri 3 şahıs olduğunu bildirildi. Adli işlemleri tamamlanan 82 şahsın, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği ifade edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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