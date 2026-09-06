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Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Hakkari’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Şehit Selahattin İlköğretim Okulu önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halinde olan pikap, yoluna devam eden ve içerisinde 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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