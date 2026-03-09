Haberler

Yüksekova'da gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Güncelleme:
Yüksekova'da meydana gelen zincirleme kazada gizli buzlanma nedeniyle 3 otomobil çarpıştı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hava sıcaklığının düşmesiyle ana yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle seyir halindeki 27 AGB 953, 06 BUC 195 ve 27 AGZ 191 plakalı 3 otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Şans eseri ölen veya yaralananın bulunmadığı kazada, her 3 araçta da hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Haberler.com
