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Şemdinli'de bir genç evinde ölü bulundu

Şemdinli'de bir genç evinde ölü bulundu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Habib Camiye isimli genç, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Camiye'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir genç evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Habib Camiye'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Camiye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürürülüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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