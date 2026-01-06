Haberler

Hakkari'de ev yangını
Güncelleme:
Hakkari'nin Koryürek köyünde Ayhan Taşsu'ya ait evde çıkan yangın, elektrik aksamından kaynaklandı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Taşsu'ya ait evde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine köy sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
