Hakkari'de demir atölyesinde patlama: 1 yaralı

Hakkari'de bir demir doğrama atölyesinde sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 15 yaşındaki A.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de demir doğrama atölyesindeki sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. (15) isimli çocuk, atölyedeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken, atölyede de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle A.U., ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
