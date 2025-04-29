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Hakkari'de Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Hakkari'de Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde cip ile motosikleti çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolunun Üzümcü ve Oğul köyleri arasındaki bölümünde gerçekleşti. Karşı yönden gelen ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, H.S. yönetimindeki plakası belirlenemeyen Hyundai CR-V marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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