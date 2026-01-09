Haberler

Hakkari'de çığ düştü: Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çanaklı köyü yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken, Karayolları ekipleri yardım için bölgeye sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve dondurucu hava koşulları vatandaşların zorluğunu artırıyor.

Hakkari'de Çanaklı köyü Tünel yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç bölgede mahsur kalırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç mahsur kaldı. Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların yaşadığı zorluğu daha da artırdı. Olayın ardından Karayolları ekiplerinin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi