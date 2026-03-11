Hakkari'de 805 aranan kişi yakalandı

Hakkari'de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 1 Ocak-7 Mart tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan brifingler değerlendirilerek, veriler geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Yapılan değerlendirmelerde il genelinde asayiş olaylarının yüzde 12 azaldığı, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 15 oranında düştüğü belirtildi. Hırsızlık olaylarının yüzde 62, dolandırıcılık suçlarının ise yüzde 14 oranında azaldığı ifade edildi. Ayrıca narkotik suçlara yönelik operasyonların yüzde 28, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların ise yüzde 2 oranında arttığı bildirildi. İncelenen dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 805 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Vali Taşyapan, suç oranlarının azaltılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı