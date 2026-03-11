Haberler

Hakkari'de 805 aranan kişi yakalandı

Hakkari'de 805 aranan kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, il genelinde asayiş olaylarının yüzde 12 azaldığı, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 15 düştüğü açıklandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında da kayda değer azalmalar görüldü.

Hakkari'de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 1 Ocak-7 Mart tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan brifingler değerlendirilerek, veriler geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Yapılan değerlendirmelerde il genelinde asayiş olaylarının yüzde 12 azaldığı, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 15 oranında düştüğü belirtildi. Hırsızlık olaylarının yüzde 62, dolandırıcılık suçlarının ise yüzde 14 oranında azaldığı ifade edildi. Ayrıca narkotik suçlara yönelik operasyonların yüzde 28, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların ise yüzde 2 oranında arttığı bildirildi. İncelenen dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 805 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Vali Taşyapan, suç oranlarının azaltılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı

Siyasetçileri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz için yolun sonu