Haberler

Hakkari'de Asayiş Olaylarında Yüzde 16 Azalma

Hakkari'de Asayiş Olaylarında Yüzde 16 Azalma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yapılan asayiş toplantısında, il genelinde asayiş olaylarının yüzde 16 azaldığı, hırsızlık olaylarında ise yüzde 56 düşüş olduğu belirtildi. Vali Çelik, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde asayiş olaylarında yüzde 16 azalma olduğu belirtildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1 - 18 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olaylar ile ocak ayından bugüne kadar olan veriler ele alındı. Toplantıda, il genelinde asayiş olaylarının yüzde 16 azalma, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 azalma, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 18 azalma, kasten yaralama olaylarında yüzde 8 azalma, hırsızlık olaylarında yüzde 56 düşüş; son 18 günde evden hırsızlık yaşanmadığı, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda yüzde 43 artış olduğu ve çeşitli suçlardan 224 şahıs yakalandığı belirtildi. Ocak-Ekim döneminde yapılan değerlendirmelerde ise asayiş olaylarının yüzde 8 azaldığı, kasten yaralama yüzde 6 azaldığı, hırsızlık yüzde 28 azaldığı, dolandırıcılık suçları ise geçen yıla kıyasla yüzde 10 artış gösterdiği, ekim ayındaki 18 günlük sürede ise yüzde 25 artış gösterdiği bildirildi.

Vali Çelik, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.