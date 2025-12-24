Haberler

Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından Yüksekova ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
