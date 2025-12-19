Haberler

Hakkari ve Van'da aranan 2 şahıs yakalandı

Hakkari ve Van'da aranan 2 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından toplam 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü., Hakkari il merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ö.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı dosya kapsamında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs ise JASAT (Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri) ekiplerince Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
ABD'de uçak faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu

Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Türkiye'nin gururu oluyor! Avrupa'da tarih yazdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
title