Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., Yüksekova ilçe merkezinde JASAT ekiplerince yakalandı. Birden fazla hırsızlık olayının faili olarak 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., Keklikpınar Mahallesi'nde saklandığı metruk binada ele geçirildi. Bahis ve kumar oyunları ile ilgili suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O., kaçakçılık suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö., kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.M. ile akaryakıt ve tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Hakkari'de yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı