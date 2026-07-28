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Hakkari'de Jandarma Operasyonu: 4 Hükümlü Yakalandı

Hakkari'de Jandarma Operasyonu: 4 Hükümlü Yakalandı
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Hakkari'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü operasyonlarla yakalayarak cezaevine teslim etti. Dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarından aranan hükümlülerin cezaları toplam 33 yılı aşıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü düzenlenen operasyonlarla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 19 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ç., Yüksekova ilçesinde yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K. ise Çukurca ilçesinde gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda ise, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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