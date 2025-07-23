Hakkari'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangını, kepçe ile müdahale edilerek büyümeden kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Beşatlı köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, köy sakinlerini endişelendirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen özel idare ekipleri, yangının geniş alana yayılmasını engellemek için kepçe ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. - HAKKARİ