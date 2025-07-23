Hakkari'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Yüksekova ilçesinde Beşatlı köyü yakınlarında çıkan anız yangını, kepçe ile yapılan müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, köy sakinleri arasında endişeye neden olurken, özel idare ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tamamen söndürüldü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangını, kepçe ile müdahale edilerek büyümeden kontrol altına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Beşatlı köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, köy sakinlerini endişelendirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen özel idare ekipleri, yangının geniş alana yayılmasını engellemek için kepçe ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa