Bakan Yerlikaya: "Yüksekova kırsalında 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında düzenlenen operasyonda toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yüksekova kırsalında 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Operasyonda 860 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden 'uyuşturucu madde imal veya ticareti' suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla Yüksekova kırsalında 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele küresel bir güvenlik mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
