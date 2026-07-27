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Derecik'te kayıp 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Derecik'te kayıp 5 gün sonra cansız bedeni bulundu
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür kayıp olan Şevket İzci, atıyla suya düştüğü noktanın 500 metre ilerisinde cansız bulundu. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, arama çalışmalarına AFAD, UMKE ve gönüllüler katıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Şevket İzci'den acı haber geldi. Günlerdir sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda İzci'nin bugün ekipler tarafından cansız bedenine ulaştı.

Derecik ilçesine bağlı Ormancık köyü ile Sose Deresi arasındaki bölgede Şevket İzci'ye ait atın suda ölü olarak bulunmasının ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Bölgede sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Şevket İzci'nin cansız bedeni, atıyla birlikte suya düştüğü değerlendirilen noktanın yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. 5 gündür gelecek umutlu bir haberi bekleyen ailesi ve yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Arama çalışmalarına AFAD, UMKE, JAK güvenlik korucuları ve birçok gönüllü katılarak zorlu arazi ve doğa şartlarına rağmen günlerce aralıksız çalışma yürüttü. İzci'nin olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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