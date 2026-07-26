Derecik'te kayıp şahıs aranıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesine yaklaşık 4 gündür haber alınamayan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci'den yaklaşık 4 gündür haber alınamıyor. Ailesinin yaptığı kayıp ihbarının ardından bölgede jandarma ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile gönüllü vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunmasıyla birlikte çalışmalar bölgede yoğunlaştı. Van'dan sevk edilecek dalgıçların da arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Yetkililer, Şevket İzci hakkında bilgi sahibi olanların 112 Acil Çağrı Merkezi, güvenlik güçleri ya da ailesine haber vermelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı